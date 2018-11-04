طائرة على متنها 173 شخصًا تنجو من كارثة محققة

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وكالات- الدويني فولي

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قالت وكالة تاس للأنباء إن طائرة من طراز "بوينج 737"، تحمل على متنها 173 شخصًا، تدور في السماء، تحضيرًا لهبوط اضطراري في سيبيريا، من جراء شرخ في الزجاج الأمامي لقمرة القيادة.

ونقلت "تاس" عن مصادر قولها إن الطائرة كانت تقوم برحلة من مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، إلى سانيا في جنوب الصين.

وأشارت إلى أن طاقم الطائرة لاحظ وجود شرخ في الزجاج الأمامي، ما جعله يقرر إجراء هبوط اضطراري في مطار كراسنويارسك.

وتحلق الطائرة حاليًا فوق المطار "من أجل تقليل الوقود قبل الهبوط".

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام المحلي لوسائل الإعلام إن طاقم الطائرة قرر الهبوط بعد أن تلقى إشارة عن وجود "مشكلة فنية"، مضيفًا أن شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف في طريقها حاليًا إلى المطار.


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