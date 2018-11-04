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تخفيف الأحكام من المؤبد لـ15 سنة لمتهمى أحداث مجلس الوزراء

قضايا وحوادث

محكمة النقض
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مجلس الوزراء

أحكام

النقض

المحاكم الجنائية

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 43 متهما  فى قضية أحداث مجلس الوزراء على حكم محكمة جنايات القاهرة وتخفيف أحكام الموبد إلى 15 سنة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف وعضوية عادل الحناوى ونجاح موسى ومحمد قنديل وأحمد عبد الحميد ومصطفى الدخميسي وأشرف المخزنجي ومحمد غنيم وبسكرتارية هشام عبد القادر وأحمد جودة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية  بعد أن وجهت لهم عدد من التهم أهمها التعدى على مبانى "المجمع العلمى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى" ومقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية لاحراقة واتلاف واحراق بعض سيارات وزارة الصحة ، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.


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