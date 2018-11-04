» «الحضري» يحقق رقما إيجابيا جديدا مع «الدراويش»

04 نوفمبر 2018 - 01:20 م

حقق الحارس الدولى عصام الحضرى، رقما إيجابيا جديدا بعدما حافظ على نظافة شباكه مع "الدراويش"، في كل البطولات بعدما تعادل بالأمس أمام المصرى.

وحافظ "الحضرى" على نظافة شباكه طوال 470 دقيقة متتالية بدون احتساب الوقت بدل الضائع على مدار أكثر من 5 مباريات متتالية، ما يعني وصوله لأكثر من 500 دقيقة بشباك نظيفة باحتساب الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن آخر هدف هز شباك الحارس، أمام الكويت الكويتى فى الدقيقة 70 ببطولة كأس زايد.