المشاط: رؤية السياحة مبنية على التنمية المستدامة وزيادة التنافسية

04 نوفمبر 2018 - 01:24 م

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن رؤية وزارة السياحة مبنية على التنمية المستدامة وزيادة التنافسية من خلال إجراء الاصلاحات الهيكلية المهمة، والإصلاحات التشريعية اللازمة، مضيفة أن دور وزارة السياحة لا يقتصر فقط على تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية إنما يتضمن تغيير الصورة الذهنية لمصر بصفة عامة من خلال المسئولية المشتركة والعمل الجماعى بمشاركة كل أطراف المجتمع.

وأشارت الوزيرة الى أنه لا يجب اقتصار الحديث عن تحسن قطاع السياحة على زيادة أعداد السائحين والليالى والإيرادات السياحية، فهو قطاع متكامل يتضمن الجانب الاقتصادي والسياحي لمصر، الى جانب التركيز على تنمية العنصر البشرى وتوفير الكفاءات البشرية، وتطوير الأماكن السياحية بما يصب في صالح تنمية السياحة المستدامة للقطاع.

وأوضحت أن قطاع السياحة يعتبر أحد القطاعات الحيوية الهامة في مصر والذي له علاقة وتأثير مباشر على تنمية المجتمع من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البينة التحتية وغيرها، مشيرة إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى أطلقته مصر في نوفمبر 2016والذى تضع وزارة السياحة تطبيقه على قطاع السياحة على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط استراتيجية وزارة السياحة الحالية نحو تحديث أدوات الترويج، والاستعانة بالمنصات الرقمية، والتكنولوچيا الحديثة، واشارت الى أهمية التسويق لمصر من خلال علامات سياحية Destination Branding لكل منطقة سياحية لما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية كبيرة، وتعزير سبل التعاون مع شركاء العمل من البرلمان المصرى والقطاع الخاص ومنظمي الرحلات.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى والاهتمام بالعنصر البشرى، حيث تعطي التدريب أولوية كبيرة، كما يتضمن خطة لتطوير الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، مشيرة إلى أن تصنيف الفنادق المصرية لم يتم تحديثه منذ عام 2006 في ظل متغيرات كبيرة وسريعة، مضيفة أنه يتم حاليا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، ومشيرة الى صندوق تطوير الفنادق الذي يساهم فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى.

وأشارت إلى الشعار الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة "peopleto people " ، موضحة أن حرف "p " هو أول حرف من كلمةPeople ، وأول حرف من كلمة "peace " السلام وأول حرف من كلمة "passion " والتي تعني الشغف ، وكلمة "progress " والتي تعني التقدم، و "pride " والتي تعني الكبرياء لتوصل رسالة للعالم بأن الشعب المصري هو شعب محب للسلام مليء بالشغف والكبرياء ويسعى للتقدم .

وتحدثت عن المتحف الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم الكبير، مشيرة إلى أنه سيكون أحد المحاور الرئيسية للترويج للسياحة المصرية GEM2020 .

وأشارت الوزيرة إلى زيارة العديد من مشاهير العالم لمصر خلال الفترة الماضية وما تبعثه هذه الزيارات من رسائل إيجابية للعالم بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر.

يأتي ذلك أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من مؤتمر صوت مصر-الدولة تتحدث Narrative Summit ، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي.

كما شارك أيضا ضمن المتحدثين الرئيسيين في الجلسة كل من الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمود محي الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي، والدكتورة ناتاليا كانم المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للسكان، والسيدة لمياء كامل المدير التنفيذي لشركةcc plus ومؤسس القمة، وذلك في حضور ممثلي العديد من الشركات الأجنبية، والبنوك .

وشارك في حضور الجلسة عدد من المؤثرين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، والسيدة اليزابث ليندر المديرة التنفيذية لمجلة Beautiful destination ، وممثل من السفارة الأمريكية ، وممثلي بعض الشركات العالمية.