شباب منتدى العالم يلتقطون سيلفي مع الرئيس السيسي

04 نوفمبر 2018 - 01:26 م

التقطت مجموعة من الشباب في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ مجموعة من الصور "سيلفي" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من المنتدى.

ونشر الهولندى جيكوب سينار، المتخصص فى السياسة الدولية ورئيس منظمة شبابية متخصصة فى السياسة الأوروبية، صورة له استطاع التقاطها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مغادرته القاعة الرئيسية بمنتدى شباب العالم، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 3 - 6 نوفمبر الجارى.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثانى، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.