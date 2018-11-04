وكيل جهاز مباحث أمن الدولة: الأمن لا يُقيم بالقطعة

04 نوفمبر 2018 - 01:34 م

قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، ورئيس المركز المصرى للبحوث، إنه حينما تتمكن الأجهزة الأمنية من تصفية 19 إرهابياً بصحراء أسيوط، فجر أمس السبت، ومن قبلها وخلال الأيام القليلة الماضية تم تصفية 30 إرهابيا بصحراء المنيا وسوهاج وأسيوط، فنحن نتحدث عما يقرب من 50 إرهابيا من تنظيم داعش تم التخلص منهم، فى معركة مصيرية بين الأمن والإرهاب.

وأشار"خيرت" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه بحكم عمله السابق فى مجال مكافحة الإرهاب، يتفهم ويعى تماماً حجم الجهد والتضحية التى يبذلها جهاز الأمن الوطنى وباقى الأجهزة الأمنية المعاونة، فى الحصول على معلومات تحدد أماكن 50 إرهابيا داعشيا، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات قذرة خلال الشهور القادمة فى "موسم أعياد أشقائنا المسيحيين".

ولفت رئيس المركز المصرى للبحوث، إلى أنه لم يجد رد فعل على شبكات التواصل الإجتماعى تجاه نجاح جهاز الأمن الوطنى فى تصفية 19 إرهابياً فى صحراء أسيوط، لكن شاهد هجوم عنيف على جهاز الأمن فى حادث المنيا، متابعًا:"أنا مازلت أقول نحن نواجهة إرهاب لا يفرق بين المصريين، وأن الأمن لا يقيم بالقطعة".

واختتم "خيرت" حديثه" مهلاً يا سادة على جهاز وصل شهدائه فى مواجهة الإرهاب إلى 1000 شهيد ، كونوا سندا وعونا لجهازنا الأمنى ولو بالكلمة الطيبة".

فيما أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى اليوم الأحد عن مقتل 19 إرهابيًا من المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وعثرت قوات الأمن على 9 بنادق وكميات من الطلقات بحوزة العناصر الإرهابية، وذكرت الوزارة أن العناصر الإرهابية ضمن أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا.