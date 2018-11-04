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«سما المصري» تحتفل بعيد الحب بتوزيع «بطاطس»

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قامت الفنانة الاستعراضية سما المصري، بالاحتفال بعيد الحب المصري بطريقتها الخاصة، وبأزياء تناسب احتفالات المصريين بـ"الفلانتين".

وانطلقت سما بشوارع القاهرة، وتحديدًا على كوبري قصر النيل الذي عادة ما يحفل بعدد كبير من الـ"كوبلز" والمخطوبين، وقامت بتوزيع ثمار البطاطس على المارة وسط نظرات من الدهشة والفرحة والاستغراب .

وقالت: "نزلت من الساعة 6 الصبح عشان احتفل مع الناس"، هكذا بدأت الفنانة سما المصري حديثها لـ"الوطن"، حيث جاءت فكرة توزيع البطاطس على المواطنين في الشارع منذ ارتفاع سعرها في السوق حتى وصلت إلى 13 و14 جنيها، الأمر الذي جعل سما تشعر أن واحدة البطاطس في عيد الحب ستكون أكثر نفعًا من الورد و"الدباديب" على حد تعبيرها، حيث قالت "بوكيه الورد اللي هنجيبه بـ20 جنيهًا بتمن 2 كيلو بطاطس".

ارتدت المصري عباءة مميزة باللون الأحمر الذي يرمز إلى "الحب"، واشترت 5 كيلو من البطاطس ووضعتها في صندوق أحمر، كما وضعت ملصقات من القلوب الصغيرة عليها، وقامت بتوزيعها في الشارع احتفالًا مع المصريين بعيد الحب.

وأضافت: "حاولت أعمل حاجة مختلفة لعيد الحب الإيجيبشين"، هكذا تحدثت سما عن تواجدها في الشارع منذ الصباح الباكر؛ إلا أنها لم تجد سوى الطلبة والموظفين "ملقتش كوبلز خالص في الشارع، فوزعت على الموظفين وسواقين التاكسي وطلبة المدارس ".

وتابعت:" كانت فكرة النزول للشارع والاحتفال مع المواطنين بعيد الحب بهذه الطريقة تجربة مميزة عاشتها سما المصري على مدار 5 ساعات، حيث التقطت عددًا من الصور التذكارية مع المصريين وتلقت عددًا من التعليقات الإيجابية مثل "ربنا يخليكي للغلابة" و"والله فكرة حلوة، البطاطس غالية ومش عارفين نشتريها ".

وتابعت سما في حديثها: "واحد قالي تفتكري دي هتكفيني أنا والعيال؟" وأضافت "بنت عندها 18 سنة قالتلي الله أنا هشيلها في البيت"، الأمر الذي جعل سما تستعد لفكرة مميزة أخرى تحتفل بها مع المصريين في عيد الحب المقبل، حيث قالت "ممكن عيد الحب الجاي أوزع طماطم، أو هشوف إيه الخضار اللي هيغلى وأجيبه ".






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