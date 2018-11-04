القضاء الأعلى يهنئ النائب العام لتوليه هذا المنصب

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تقدم مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، بتهنئة المستشار نبيل صادق النأئب العام لاختياره رئيسيا لجمعية النواب العموم الأفارقة، وأن ذلك الأختيار إنما هو تأكيد لدور مصر الريادي في القارة الأفريقية والممتد عبر عصور التاريخ وتتويجًا لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في أفريقيا والعالم.

وأوضح المستشار يحيي خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلي أن المجلس هنأ رجال النياية العامة والقضاء المصري على هذا الإنجاز العظيم وتمنى لنائب العام التوفيق.

صرح بذلك المستشار محمد رضا حسين نأئب رئيس محكمة النقض.


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