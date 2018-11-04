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CNN:

"ترامب" يكذب 83 مرة فى اليوم الواحد

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ترامب

سي ان ان

كذبة

انتخابات الكونجرس

سلطت شبكة "CNN " الأمريكية، الضوء على أخطاء وأكاذيب الرئيس الأمريكي، دونال ترامب، موضحة أن الرئيس صرح بـ83 قول خطأ في يوم، وهذا بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي تعتبر استفتاء شعبيا على سياسات "ترامب".

وتابعت الشبكة، في تقريرها، أنه بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والمقرر إجراؤه بعد غد الثلاثاء، زادت أخطاء "ترامب" وتصريحاته العارية تمامًا من الصحة.

ونوهت الشبكة بأن "ترامب" قال 1014 شيئًا خاطئًا وعاريًا تمامًا من الصحة في شهر أكتوبر المنصرم، وبأكثر من ضعف الأقاويل الكاذبة التي كانت تصدر عنه في الشهر السابق، بحسب مدونة "فاكت تشيكر" التابعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضحت المدونة أن ترامب يصدر عنه 30 قولاً خاطئًا أو مضللاً في المتوسط في اليوم في الأسابيع السبعة الماضية.

وأظهرت المدونة أن معدل التصريحات الكاذبة من قبل ترامب قد فاقت حتى هذا الحد في أغلب الأحيان. فعلى سبيل المثال، قال ترامب في الـ22 من أكتوبر الماضي وحينما سافر إلى هيوستون لعقد تجمع انتخابي لصالح تيد كروز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.

وأوضحت المدونة أنه وفي الأيام الـ649 بين تنصيبه الرسمي في الـ17 من يناير 2017، حتى الـ30 من الشهر المنصرم، قال قطب العقارات 6420 تصريحًا كاذبًا سواء بصورة جزئية أو كلية، من بينها عدد من التأكيدات مثل كون التخفيضات الضريبية هي الأكبر في التاريخ.

وسيذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الـ6 من نوفمبر الجاري لاختيار كل أعضاء مجلس النواب الـ435، و35 عضوًا من بين أعضاء مجلس الشيوخ الـ100، وحكام 36 ولاية أمريكية.

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي هذا العام، أهمية كبرى إذ إنها تعتبر بمثابة استفتاء على الرئيس دونالد ترامب وسياساته.

وفي السياق، تظهر استطلاعات للرأي وخبراء لا ينتمون لأحزاب أن الديمقراطيين بشكل عام لديهم فرص جيدة للفوز بنحو 23 مقعدًا إضافيًا بما يحقق لهم أغلبية في مجلس النواب يمكنهم استغلالها لفتح تحقيقات في ممارسات إدارة ترامب وعرقلة الكثير من بنود أجندته التشريعية.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أيضًا احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ الذي تشمل صلاحياته التصديق على مرشحى ترامب للمناصب ومقاعد المحكمة العليا.

وتظهر إحصاءات التصويت المبكر أن الاهتمام والإقبال على التصويت مرتفع بشكل غير معتاد في انتخابات الكونجرس هذه المرة.

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