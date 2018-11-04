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النيابة:

عرضنا نجل الشاطر على الأطباء ويعانى من الغدة الدرقية

قضايا وحوادث

النيابة تخلي سبيل ابن عم الشاطر وزوج ابنته
الشاطر

شيماء السيد

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واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وقدمت النيابة العامة، كتاب قطاع السجون، سجن شديد الحراسة بطرة، متضمنا محضرًا محررًا بمعرفة الرائد محمد القط ضابط التنفيذ العقابي بالسجن والمؤرخ 23 سبتمبر 2018، أشار فيه إلى أنه بناء علي قرار المحكمة بعرض المسجون الحسن محمد خيرت الشاطر على مستشفي المنيل الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، تم توقيع الكشف الطبي وتبين أنه يعاني من قصور بوظائف الغدة الدرقية، وتم عمل تحليل إنزيمات وظائف الكلي وبوتاسيوم، ووظائف غدة درقية، ويتم متابعة قياس الضغط بالسجن ومرفق به اصل التقرير الطبي المنسوب لمستشفيات جامعة القاهرة، عيادات السكر والغدد، ومزيل بخاتم عيادات مستشفيات جامعة القاهرة.

كما يوجد تقرير آخر منسوب لقسم العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة، مثبت به أنه بتوقيع الكشف الطبي الباطني والتحاليل اللازمة للمصاب الحسن محمد خيرت الشاطر، تبين أنه يعاني من نقص إفراز الغدة الدرقية ويحتاج لعلاج طبي مدون اسمه، وميقات الجرعة المحددة لكل منه، وأوصي بعمل تحاليل يوم 15 ديسمبر 2018، وتعرض التحاليل فقط، كما تبين ارتفاع بحمض البوليك وأوصي بإعطاء عقار الزيرولك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوى.

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