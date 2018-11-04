مستقبل وطن: الدولة تثأر في وقت قياسى لشهداء حادث المنيا

04 نوفمبر 2018 - 02:18 م

أكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى الجيزة أن الدولة نجحت فى وقت قياسى فى الثأر لشهداء حادث المنيا الغادر والذى راح ضحيته عدد من الأخوة الأقباط وإصابة البعض الآخر، وذلك من خلال مقتل 19 إرهابيًا من منفذى الحادث.

وأضاف الهوارى فى تصريحات صحفية له اليوم أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بمختلف أطيافها لم تذق طعم الراحة منذ وقوع الحادث حتى تم إرجاع حقوق الضحايا الذين راحوا ضحية الحادث ، موضحًا أن الدولة بعثت رسالة قوية للإرهابيين والدول التى تقف وراءها بأن كل من ستسول له نفسه المساس بأمن مصر وأبناءها سيدفع الثمن سريعا وغالي .

وأوضح أن ذلك يأتى فى الوقت الذى ينعقد فيه منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ والذى يفتح الباب أمام أفكار الشباب من مختلف دول العالم خاصة وأن المنتدى حقق نجاحا كبيرا فى ثانى أيامه وخطف أنظار عدد كبير من دول العالم ، وخلق وسيلة للتواصل والتفاهم بين الشباب فى مصر وبقية الدول للتحاور وطرح الأفكار والاستفادة المتبادلة بين الطرفين .