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الإسلاميون ارتكبوا أخطاء القوميين قبل 100عام

الإسلاميون ارتكبوا أخطاء القوميين قبل 100عام

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الإسلاميون ارتكبوا أخطاء القوميين قبل 100عام
الإسلاميون ارتكبوا أخطاء القوميين قبل 100عام

عبد القادر وحيد

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حاكم المطيري

أخطاء

القوميون

100 عام

الغسلاميون

قال حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة الكويتي إن ما يقوم به الإسلاميون اليوم، هو ما استنكروه سابقا علي القوميين.

وأضاف من خلال سلسلة تدوينات علي حسابه علي تويتر : "عاب الإسلاميون على القوميين قبل مئة عام استعانتهم بالمحتل الغربي لتأسيس دولهم الوظيفية باسم القومية.. ونعوا على الانقلابات العسكرية قبل نصف قرن تفاهمها مع العدو الخارجي للوصول للسلطة باسم الشعب.

وأشار إلي أنهم جاءوا اليوم في ظل ثورة الأمة ليستعينوا بالمحتل نفسه باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها أن الحرية كلٌ لا يتجزأ تبدأ من تحرير الأمة واستعادة سيادتها وسلطانها على أرضها وأوطانها وتنتهي بتحررها من الاستبداد ،ولا يمكن أن يحررها ماكرون ولا تريزا ماي، بحسب وصفه.

وأكد أنه بعد ثورة الشعوب العربية التي أوصلت الإسلاميين للسلطة وعجزوا عن تحمل مسئولياتها والدفاع عنها وفرطوا في حقوقها .. عادوا باسم الواقعية لا ليخوضوا معركة التحرير مع شعوبهم بل ليقبلوا ترتيبات وشروط من وصفوه بالمحتل.


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