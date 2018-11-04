الإسلاميون ارتكبوا أخطاء القوميين قبل 100 عام

04 نوفمبر 2018 - 02:19 م

قال حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة الكويتي إن ما يقوم به الإسلاميون اليوم، هو ما استنكروه سابقا علي القوميين.

وأضاف من خلال سلسلة تدوينات على حسابه على "تويتر": "عاب الإسلاميون على القوميين قبل مئة عام استعانتهم بالمحتل الغربي لتأسيس دولهم الوظيفية باسم القومية.. ونعوا على التحركات العسكرية قبل نصف قرن تفاهمها مع الخارج للوصول للسلطة باسم الشعب".

وأشار إلى أنهم جاءوا اليوم في ظل ثورة الأمة ليستعينوا بالمحتل نفسه باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوهًا بأن الحرية كل لا يتجزأ تبدأ من تحرير الأمة واستعادة سيادتها وسلطانها على أرضها وأوطانها وتنتهى بتحررها من الاستبداد، ولا يمكن أن يحررها ماكرون ولا تريزا ماي، بحسب وصفه.

وأكد أنه بعد ثورة الشعوب العربية التي أوصلت الإسلاميين للسلطة وعجزوا عن تحمل مسئولياتها والدفاع عنها وفرطوا في حقوقها.. عادوا باسم الواقعية لا ليخوضوا معركة التحرير مع شعوبهم بل ليقبلوا ترتيبات وشروط من وصفوه بالمحتل.