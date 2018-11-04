«تركي آل الشيخ» يحسم الجدل حول بيع «بيراميدز»

04 نوفمبر 2018 - 02:23 م

حسم تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، الجدل السائد حول بقائه بالاستثمار بمصر، وبيعه لنادي بيراميدز.

وقال في تغريدة ردًا على سؤال وجهه له الإعلامي عمرو أديب، حول ما إذا كان حماسه قل تجاه العمل داخل النادي: «كل عمل أكون متحمسًا له، في صعوبات لكن ربنا يوفقنا ومصر الحبيبة تستاهل ».

وكان عمرو أديب قد وجه سؤالًا لـ«آل الشيخ» عبر حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: "يا أبو ناصر هو أنت لسه متحمس لبيراميدز زي الأول".

وكان آل شيخ قد نشر تغريدة في سبتمبر الماضي، قال فيها: "أفكر جدياً بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع!