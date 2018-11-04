النيابة بالتخابر: أهالي المتهمين لم يحضروا لزيارتهم

04 نوفمبر 2018 - 02:33 م

واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وقدمت النيابة العامة، محضر رقم 4 احوال ليمان طرة، مؤرخ 8 أكتوبر 2018 ومحرر بمعرفة الرائد عمرو جامع، وتضمن انه نفاذا لقرار محكمة الجنايات بالتصريح للدفاع وأهلية المحبوسين في القضية الماثلة بزيارتهم، فقد حضرت زوجة المتهم ابراهيم خليل وقامت بزيارته وتم سؤالها بالمحضر رقم 114 احوال سجن شديد الحراسة بطرة، محرر بمعرفة نائب مأمور السجن مؤرخ بتاريخ 3 نوفمبر 2018، اثبت به انه لم يحضر أحد لزيارة بعض المتهمين في القضية وهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوة حجاي وحازم فاروق وأحمد عبدالعاطي واسعد الشيخة وخيرت الشاطر ومحمد الطهطاوي وسعد الحسيني وخالد سعد وكمال السيد وعيد محمد إسماعيل وأسامة امين وخليل اسامة العقيد وأمين علي سيد وأحمد محمد محمد ونجاد عصام الحداد.

كما تقدمت النيابة، بمحضر من سجن ملحق المزرعة، والذي أثبت به انه بمتابعة حضور دفاع المتهمين واهليتهم لتمكينهم من الزيارة نفاذا لقرار المحكمة لم يحضر أحد، كما قدمت طلبين احدهما من ايناس فوزي شرف الوكيلة عن المتهم محمد فتحي الطهطاوي يتضمن انه بتاريخ 15 اكتوبر 2018 حصلت من نيابة امن الدولة العليا علي تصريح زيارة لأهلية المتهم سالف الذكر، وبتاريخ 20 اكتوبر 2018 توجهت للزيارة الا ان امن سجن طرة اخذ التصريح الصادر لهم ولم تتم الزيارة مما حدا بها الي تحرير المحضر رقم 7251 لسنة 2018 إداري المعادي لإثبات الحالة.

والطلب الثاني مقدم من محمد سالم المحامي والذي أثبت به انه قام بإستخراج تصاريح زيارة لأهلية المتهمي محمد بديع وخالد سعد وجهاد عصام الحداد وعصام الحداد وصفوة حجازي، بناء علء القرار الصادر من محكمة الجنايات، عندما توجه لتنفيذ القرار تم أخذ التصاريح منه من قبل الامن القائمين علي حراسة السجن ثم طالبوهم بالمغادرة وانه ليست هناك زيارة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه