"خطاب ماكين للاجتماع بالشاطر" بأحراز التخابر مع حماس

04 نوفمبر 2018 - 02:37 م

واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وعرض رئيس محكمة الجنايات، أحراز القضية والتي من بينهم حرز الصحيفة رقم 278، بعنوان عبارة "طلب اجتماع من السيناتور جون ماكين مع المهندس خيرت الشاطر يوم الاثنين 2 يوليو 2012"، وقد تضمن مايلي "الأستاذ خالد سعد تحية طيبة وبعد، إرفاقا لطلب السيناتور جون ماكين للاجتماع بالمهندس خيرت الشاطر برجاء العلم أن الوفد يتضمن بالإضافة للسيناتور الشخصيات التالية كريستان كروز مستشار السيناتور لشئون الأمن القومي، وجيمس للورين مرافق من البحرية الأمريكية للسيناتور، وأحد مسئولي القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب السفير أو الوزير المفوض، وريتشارد مسئول إعداد الزيارة، وأحمد عليبة مترجم من السفارة، والتأكيد أن السيناتور يطلب الاجتماع يوم 5 مايو 2012 الساعة 12 ظهرا بانتظار ردكم مع التمنيات بعودة سالمة للمهندس خيرت الشاطر وتفضلوا بقبوا فائق الشكر، أحمد عليبة السفارة الامريكية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.