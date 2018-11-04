هل العدو.... هو نحن؟

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هل تنطبق علينا مقولة "والت كيلي we have met the enemy and he is us" والتي ترجمتها ما معناه "قابلنا العدو وإتضح لنا أننا نحن أعداء أنفسنا"، ففي الوقت الذي ينعم فيه معظم أفراد الشعوب خاصة في البلاد المتحضرة بحياتهم والتمتع بما أنعم عليهم ربهم بكافة وسائل الرفاهية التي هي نتاج مجهوداتهم في كافة نواحي الحياة وسعيهم الذي لا ينقطع ولا يعرف اليأس للحصول علي المزيد والمزيد من التقدم والإزدهار لمستقبل الأجيال الجديدة، نعيش في مجتمعاتنا العربية في نار الإنتقام والثأر وتصفية الحسابات، تلك الحسابات التي ما إن ننتهي من تصفيتها، نسعي جاهدين لخلق حسابات ومشاكل جديدة بين بعضنا البعض، سواء بين أفراد البلد الواحد أو بين البلدان بعضها مع بعض حتي الجيران، الأمر الذي يصب في مصلحة بلاد أخري، والتي قد تسعي لتأجيج نيران الحرب والإرهاب، بل قد تقوم بتمويلها كمخطط شيطاني كي لا تقوم لتلك البلاد قائمة أو يحدث فيها نهضة مستدامة فتؤهلها للإنفراد بقراراتها الخاصة وتحديد مصائرها.
أي فرد مسلم أو مسيحي يُقتل غدرا بأيدي أفراد يحملون أفكاراً متطرفة مغلوطة، فمهما تدثروا بقشور الدين، بالتأكيد تغشي أرواحهم وعقولهم جاهلية شديدة ومن ثم فلا يمكنهم قبول أو حب الغير، ناهيك عن فقدانهم القدرة علي حب أنفسهم، هؤلاء الذين يموتون علي الهوية أو الدين سوف ينتقم لهم الله ممن قاموا بذلك سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة يوم يحاسب الله كل فرد علي ما عمل من خير أو شر، وتجزي كل نفس بما كسبت.
لا نعفي الإعلام بكل وسائله وبالأخص الفضائيات من مسئوليتها عما يحدث من حوادث إرهابية، فبعض مقدمي البرامج يطفح منهم غل موتور وتأليب وتحريض، بل حث علي إبادة الآخر، بصورة قد تجيء بنتيجة عكسية لما يهدف له هذا المذيع، فتوغر صدور المشاهدين بكراهية الآخر وقد تبث في قلوبهم روح الإنتقام إذا ما تهيأت الفرصة لذلك، هذا بالإضافة إلي المزاج العام والذي هو في أغلب الأحوال إنعكاس لمستوي المعيشة، ويعكس كذلك سلوكيات الأفراد مع بعضها، فإذا صعبت الحياة وضاقت بالناس السبل خاصة في أساسيات المعيشة، تجدهم يقفون في علاقاتهم مع بعضهم البعض علي شفا جرف هار، ينهار عند أهون إحتكاك أو إختلاف، وهذا ما يفسر المشاكل والتي قد تصل لحد القتل حتي بين أفراد الإسرة الواحدة، لذا علي الحكومة أن تبذل ما تستطيع من جهود لتسهيل حياة الناس، كي يكون لديهم مساحة يحبون فيها أنفسهم قبل أن يحبون غيرهم.

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