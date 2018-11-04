تعذر حضور شاهد في إعادة محاكمة مرسي في "التخابر"

04 نوفمبر 2018 - 03:17 م

واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".





و قدمت النيابة العامة، كتاب هيئة الامن القومي مقيد برقم 32470 / ح والمؤرخ 4 أكتوبر 2018، تضمن انه بشأن اعلان محرر محضر تحريات هيئة الامن القومي في القضية الماثلة لحضور جلسة 3 أكتوبر 2018 فإنه استنادا للقانون رقم 100 لنظام المخابرات العامة المادة 9 والمادة 46 مما يتعذر معه حضور المذكور للجلسة تطبيقا لمواد القانون المشار اليه، والكتاب مزيل بتوقيع رئيس هيئة الامن القومي.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي





وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه.







