  • الأحد 04 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:08 م
بحث متقدم
الشاطر

"خطاب ماكين للاجتماع بالشاطر" بأحراز التخابر مع حماس

الإسلاميون ارتكبوا أخطاء القوميين قبل 100عام

الإسلاميون ارتكبوا أخطاء القوميين قبل 100 عام

محكمة النقض

تخفيف الأحكام من المؤبد لـ15 سنة لمتهمى أحداث مجلس الوزراء

دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»

دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»

الرئيس السيسي

السيسي: لو عندنا يهود هنبنى لهم دور عبادة"

ارهابي

شاهد.. مقتل 19 إرهابيًا ضمن أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا

طلاب الازهر

بالصور.. مظاهرات لطلاب الأزهر بسبب وفاة طالب

الزمر

«الزمر»: حادث الأقباط لن يكسر الدولة

صورة الخبر

بالأرقام.. الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل ملحوظ

مهدي عبيد

"كاف" يجمد نشاط حكم لقاء الأهلي والترجي

تعذر حضور شاهد في إعادة محاكمة مرسي في "التخابر"

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

"خطاب ماكين للاجتماع بالشاطر" بأحراز التخابر مع حماس

#

النيابة بالتخابر: أهالي المتهمين لم يحضروا لزيارتهم

#

عرضنا نجل الشاطر على الأطباء ويعانى من الغدة الدرقية

#

غدًا محاكمة "مرسي" وآخرين في "التخابر مع حماس"

حماس

شاهد

التخابر

محمد مرسي

واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

و قدمت النيابة العامة، كتاب هيئة الامن القومي مقيد برقم 32470 / ح والمؤرخ 4 أكتوبر 2018، تضمن انه بشأن اعلان محرر محضر تحريات هيئة الامن القومي في القضية الماثلة لحضور جلسة 3 أكتوبر 2018 فإنه استنادا للقانون رقم 100 لنظام المخابرات العامة المادة 9 والمادة 46 مما يتعذر معه حضور المذكور للجلسة تطبيقا لمواد القانون المشار اليه، والكتاب مزيل بتوقيع رئيس هيئة الامن القومي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

قمة الخِسَّة..

حسام فتحي

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد النعناع لإنقاص الوزن
» «الحضري» يحقق رقما إيجابيا جديدا مع «الدراويش»
» "السكك الحديدية": صدمنا بفشل العنصر البشري
» رؤية المغص في البطن أكل لمال حرام
» جمعة: «ليس من الشرع أن تنفق البنت على والديها»
» رسالة نارية من حساب الترجي لمسئولي "كاف"
» شطة: "كاف" سيُعاقب الحكم الجزائري سرًا
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا للحرس
» التضامن تحدد موعد صرف معاشات نوفمبر
» سيدة تحصل على الطلاق لأغرب سبب ممكن
» تحديث مثير للجدل في "واتساب" .. تعرف عليه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:09 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن