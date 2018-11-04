» مطالبات للقضاة بعدم استخدام "الفورمة" في التوقيع على الأحكام

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الاستئناف

توقيع

قضاة

احاكم

فورمة

ناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد رضا شوكت، قضاة الدوائر الجنائية والمدنية، بالتوقيع على محاضر الجلسات ومسودات ونسخ الأحكام الأصلية ورولات الجلسات، بالاسم الثلاثي، وعدم التوقيع بالعلامة أو الفورمة التي قد يصعب معها المضاهاة في حالات الطعن بالتزوير أو المنازعة في نسبة المحرر لصاحبه.

وتضمن القرار في البند ثانيًا، إلزام جميع الموظفين والعاملين بالمحكمة المختصين بالتوقيع على المحررات الرسمية وجميع الأوراق القضائية والمالية والإدارية والمكاتبات والمذكرات، بالتوقيع بالاسم ثلاثيًا مقروءًا بصفته الوظيفية، ونص القرار في هذا البند على أن من يخالف ذلك يستوجب المساءلة التأديبية.

ونص القرار على العمل به بدءًا من أول نوفمبر ويعمم على جميع الدوائر والمأموريات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة وعلى المكتب الفني لتنفيذه.

وأشار القرار إلى أن صدوره جاء بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية

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