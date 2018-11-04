«السيسي» يكشف لأول مرة السر وراء عقد «مؤتمر الشباب»

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحاكم قد يلجأ لتوحيد الرأي العام الداخلي في بلده لكنه قد يؤدي للدخول في صراعات جانبية، موضحًا أن المسؤول يجب أن يكون حريصًا جدًا على بناء وتطوير السلام الاجتماعي.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، في إطار تواصل فعاليات منتدى شباب العالم، أننا حرصنا في مصر خلال الحرب على الإرهاب ألا تترتب عليها عدائيات داخل المجتمع بقدر الإمكان، باستخدام الوسائل في أقل حدود استخدمها حتى لا تكون لديها آثار جانبية.

وتابع السيسي أن تحسين دور المرأة في مصر لم يكن بقوانين وإجراءات لكن بممارسات فعلية تستهدف الدفع بالمرأة في المكان الذي تستحقه، وحاولنا جاهدين بأن نخطو خطوة حقيقية قوية لتقدير واحترام المرأة في مصر.

وأكد الرئيس أن هناك العديد من السيدات في التشكيل الوزاري للحكومة، وذلك انعكاسا لتوجه القيادة، وليس الهدف هو الشكل العام لكن الهدف أن يرى المواطن ما انتهجته مصر من عدم التمييز بين الرجل والمرأة، لبناء وعي حقيقي في مصر على مدى سنوات متصلة، يترتب عليه أن السلام الاجتماعي داخل المجتمع ينمو ويزيد، موضحًا أنه وبالنسبة للشباب فلديه قدرة وإقدام على التغيير لتغيير ما يراه غير مناسب، متابعا: "أنا مكنتش لاقي السبيل اللي ممكن أكلم بيه شباب مصر علشان أقدر أقولهم الواقع اللي إحنا فيه ومكنش فيه غير فكرة لعمل مؤتمر للشباب ودي كانت بداية فكرة مؤتمر الشباب وكان في أول لقاء بشهر نوفمبر عام 2016 والذي حقق نتائج هائلة وقررنا عقده بشكل مستمر".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، أمس، بجلسة افتتاحية بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يُستكمل باقي الجلسات حتى الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.

وتتضمن فعاليات المنتدى، لأول مرة، تجربة فريدة من نوعها بافتتاح مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابيًا للفنون من مختلف دول العالم، وتستمر عروضه على مدار 3 أيام، إضافة إلى انطلاق راديو شباب العالم، تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"؛ بهدف إلى الاستفادة من التنوع الفريد والثقافات المختلفة عبر تقديم عدة برامج شبابية.

وضمّ جدول الجلسات -وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للمنتدى- نحو 30 جلسة تتمثل في 18 محورًا، إلى جانب محاكاة القمة العربية الأفريقية، إضافة إلى حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.

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