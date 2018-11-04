رسميًا.. قناة جديدة تنقل مباريات الزمالك بالدوري

04 نوفمبر 2018 - 05:01 م

أرسل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خطابًا إلى إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يعلن فيه موافقته على إذاعة مباراة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود، على قناة الحدث اليوم، المقرر إقامتها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

وكان مجلس الزمالك، قام بإرسال خطابات إلى رئيس الهيئة الوطنية للأعلام والشركات التي تتعامل مع برزنتيشين، يؤكد فسخ التعاقد مع الشركة، لعدم الوفاء بالتزامات العقد الموقع مع القلعة البيضاء.