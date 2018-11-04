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29 قتيلًا ومليار يورو خسائر العواصف في إيطاليا

عرب وعالم

عواصف بإيطاليا
عواصف بإيطاليا

رويترز - خالد الشرقاوي

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ايطاليا

عواصف

لقي لا يقل عن 12 شخصا اليوم الأحد، حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 29 شخصا.

وقال متحدث باسم شرطة عاصمة صقلية اليوم الأحد، إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو.

وأضاف "ما زال بعض الأشخاص في عداد المفقودين".

وقال مسؤول آخر إن شخصين قتلا قرب بلدة أجريجنتو في صقلية بسبب انهيار أرضي أصاب سيارة كانوا فيها.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيئ بلغ 17 شخصا دون حساب قتلى صقلية.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على "تويتر" يوم الأحد إنه سيتوجه إلى صقلية وإنه على اتصال مستمر مع المسؤولين بشأن الوضع المأساوي في شمال البلاد.

وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا.

وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا.

وقال حاكم فينيتو يوم السبت إن الخسائر الناجمة عن العواصف في المنطقة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل.


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