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كيرة: منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لتنشيط السياحة

الحياة السياسية

هالة كيره
كيرة

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أكدت هالة كيرة، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، أن الاستعدادات الأمنية بجميع أنحاء محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى ما يؤكد للعالم أنها حقا مدينة السلام .

وأوضحت "كيرة" أن منتدى شباب العالم المنعقد الآن بجنوب سيناء يعد فرصة حقيقية لتنشيط السياحة المصرية بوجه عام والسياحة في مدينة شرم الشيخ بوجه خاص .

وأضافت أن شرم الشيخ تشهد عُرسا واحتفالا حقيقيا، بالإضافة إلى أن المؤتمر سوف يدر عائدا ماديا كبيرا للعاملين بمجال السياحة وأهالي المحافظة .

وأشادت "كيرة" بكفاءة تنظيم المنتدى والتي ظهرت منذ بدء أولى ورش العمل التحضيرية .

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