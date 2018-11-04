» تفاصيل التحقيق مع سائق زوجة محمد رمضان

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قالت تحقيقات نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، الأحد، إن سائق السيارة التي كانت تستقلها زوجة الفنان محمد رمضان، وصديقتها، أعلى محور 26 يوليو، متهم بقتل سودانى الجنسية عن طريق الخطأ، وإصابة مواطن مصرى وزوجته التايلندية وصديقهما تايلندى، إثر تصادم المتهم بسيارة المجنى عليهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت تحقيقات إسلام شاكر، مدير النيابة، أنه أثناء سير سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل أعلى الطريق محل الحادث، كانت تقل 5 أشخاص هم:«سائق، وشخص مصرى، وزوجته تايلندية، وتايلندي، وسوادني الجنسية»، انفجر الإطار الأيسر للسيارة، فاصطدمت السيارة بالرصيف، وتوقفت بعرض الطريق.

وذكرت التحقيقات أنه فور توقف تلك السيارة، قدمت سيارة ملاكى كانت تستقلها زوجة «رمضان» وصديقتها، ويقودها السائق المتهم، فاصطدمت بالسيارة المتوقفة من الجانب الأيمن، فأصيب 3 من مستقلى السيارة الأولى وهم المواطن المصرى وزوجته وصديقهما التايلندي، كما لقى الشخص السودانى مصرعه بعد نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ، إثر ارتطام رأسه، وتبين إصابة زوجة «رمضان» وصديقتها بكسور في القدمين.

وبحسب التحقيقات فإن سائق السيارة المتهم كان يسير بسرعة زائدة، مما أدى إلى عدم قدرته على توقف سيارته، حال مشاهدته للسيارة المتوقفة.

وأصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على السيارتين الملاكى لفحصهما بمعرفة الإدارة العامة لمرور الجيزة، واتضح مبدئيًا تهشم سيارة المجنى عليهم كاملة، فيما تهشمت «كبوت» السيارة التي يقودها المتهم، وأمرت النيابة بأخذ عينة من دماء «الأخير» لفحصها بمصلحة الطب الشرعى للتأكد من عدم تعاطيه المواد المخدرة.


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