التصويت على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد ديسمبر المقبل

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن خبراء صندوق النقد الدولى سيعرضون نتائج مراجعتهم الرابعة للبرنامج الاقتصادى على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار، وذلك بعد مفاوضات ناجحة مع الحكومة استمرت خلال الأيام الماضية .

وأوضح معيط أن نجاح هذه الجولة من المفاوضات يؤكد قوة الاقتصاد، واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى أخيرا، مضيفًا أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية .

وتابع معيط أن الوزارة عرضت على خبراء الصندوق مستهدفات الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وأهمها استمرار الخفض التدريجى لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى، لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022، وكذلك الاستمرار في خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021/2022 .


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