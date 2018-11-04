الأهلي يوجه صدمة لجماهيره قبل موقعة الترجي

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الاهلى

الترجى

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالاتفاق مع الشركة الراعية تقليص أعداد الجماهير التي ترغب في السفر إلى تونس لمؤازرة  فريقها أمام الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري رابطة الأبطال أفريقيا.

 جاءت هذه الرغبة من جانب إدارة الأهلي، نتيجة التصعيد عبر وسائل السوشيال ميديا فضلا عن التقارير التي وصلت لتؤكد أن جماهير الترجي ثائرة وتشعر بالظلم مما حدث بلقاء الذهاب سواء من الحكم أو لاعب الفريق الأحمر وليد أزارو، فضلا عن موافقة الأمن التونسي على أن يكون ملعب رادس مكتمل العدد في هذا اللقاء.

ومع اشتعال الموقف بدأ المسئولون يرون أن تحمل مسئولية أعداد كبيرة من الجماهير مخاطرة كبيرة يجب دراستها بعناية قبل الإقدام عليها في ظل أجواء ودية على المستوى الرسمي بين البلدين، وليس هناك مجالا للشك في أن الأمن التونسي سيؤدي واجبه على الوجه الأكمل.

وبدلًا من الـ5 طائرات التي أعلنت الشركة الراعية عن توفيرها لمساندة الأهلي في النهائي الأفريقي، ربما ينتهي الأمر بطائرة واحدة تسافر يوم المباراة مباشرة متوجهة إلى ملعب رادس ومن الملعب إلى المطار حيث العوده إلى القاهرة.


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