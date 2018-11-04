» لبنان يستثني مصر من رسوم حماية ضد بعض الصادرات

04 نوفمبر 2018 - 05:20 م

أعلن قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، موافقة الحكومة اللبنانية على استثناء مصر من الرسوم المؤقتة التى فرضها جهاز حماية الإنتاج الوطنى اللبنانى ضد الصادرات من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألمنيوم من عدة دول من بينها مصر، حيث تم فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة قدرها 20% على الواردات اللبنانية من الصين و14% على الواردات من الإمارات .

كان جهاز حماية الإنتاج الوطنى بلبنان، قد أعلن بدء إجراءات تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات مصر والسعودية والإمارات والصين من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألومنيوم بناءً على شكوى قدمتها الصناعة المحلية اللبنانية فى هذا الصدد .

وقال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن قطاع المعالجات التجارية قام بدعوة الشركات المصرية المصدرة لمساعدتها فى التعاون فى تقديم البيانات المطلوبة، حيث قام القطاع بتقديم الدفوع القانونية والفنية على شكوى الصناعة المحلية اللبنانية، وهو ما أسفر عن صدور قرار السلطات اللبنانية باستثناء مصر من تنفيذ هذا القرار .

وأضاف السجينى، فى بيان له، أن عدم فرض رسوم على صادرات مصر من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألومنيوم سيسهم فى استمرار نفاذ صادرات مصر إلى السوق اللبنانية مع إمكانية زيادتها فى المستقبل، وهو الأمر الذى يتماشى مع سياسية الوزارة فى تشجيع نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .







