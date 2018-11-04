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السعودية تتوج ببطولة آسيا على حساب كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية

المصريون

توج المنتخب السعودي للشباب ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا للمرة الثالثة في تاريخه، اليوم الأحد، بعد الفوز على كوريا الجنوبية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في إندونيسيا.

وسجل هدفي المنتخب السعودي تركي العمار بالدقيقة (2)، وخالد الغنام بالدقيقة (22)، بينما أحرز هدف كوريا الجنوبية الوحيد تشو يوج ووك في الدقيقة (63) من ركلة جزاء.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها المنتخب السعودي بالبطولة  بعد عامي 1986 على حساب البحرين، وعام 1992 على حساب كوريا الجنوبية.


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