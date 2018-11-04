إلغاء قرار سحب 21 قطعة أرض بالقاهرة الجديد

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قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية إلغاء قرار سحب 21 قطعة أرض بمنطقة مشروع الألف مصنع فى مدينة القاهرة الجديدة.

 وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إن الهيئة قررت سحب قرار إلغاء التخصيص،  وإعادة التعامل مع المستثمرين بذات الأسعار المخصصة لهم، ومنحهم مهلة 3 أشهر نهائية لإثبات الجدية، بإصدار رخص تشغيل، والتعميم على الحالات المثيلة التى تقدمت إنشائيا، وقامت بتركيب الاَلات وخطوط الإنتاج.


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