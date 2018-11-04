إدانة للاعتقالات في الأحواز العربية

04 نوفمبر 2018 - 05:31 م

أدانت اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، الاعتقالات الشرسة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإيراني بحق أبناء الشعب الأحوازي، واعتقال المئات وإخفاءهم قسرياً.

وقال الدكتور عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية، إن الاعتقالات الممنهجة التي تقودها مليشيات الاحتلال الإيراني ضد أبناء الشعب الأحوازي الأعزل، ما هو إلا هدف رئيسي خططت له أجهزت الاستخبارات الإيرانية بعد حادث المنصة الذي وقع نهاية سبتمبر وسقط خلاله عناصر من الحرس الثوري الإيراني، واتخذته الأجهزة الإيرانية ذريعة لتنفيذ مآربها الإجرامية ضد الأحواز أرضاً وشعباً.

وحمل "الكعبي" قادة النظام الإيراني الذين ينشرون الزعر بين المواطنين الأحواز، المسئولية الكاملة لسلامة هؤلاء المعتقلين الأبرياء، لافتاً إلى أن تلك المخططات تسير حسب توجهاتهم، وأوامر مباشرة أطلقها بعض القادة الصفويين، وجاء على لسان قائد الحرس الثوري "سيكون الرد جهنمي".

وناشد رئيس "تنفيذية الأحواز"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، قائلاً إننا في الوقت الذي نؤكد فيه انكشاف جرائم النظام الإيراني أمامكم وأمام العالم أجمع، ندعوكم إلى التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الشعب الأحوازي الأعزل ومنع مخططات الأجهزة الإيرانية ضده، حتى يتسنى له العيش في مأمن، والخلاص من ذلك الإرهاب الغاشم.