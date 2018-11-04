«السيسي»: إعادة إعمار سوريا يتطلب تريليون دولار

04 نوفمبر 2018 - 05:35 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أقل التقديرات بشأن إعادة الإعمار في سوريا تبلغ 300 مليار دولار، وأقصى تقدير تريليون دولار.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات: آليات بناء المجتمعات والدول": "عاوز حد يقولي أي حكومة في سوريا هتقدر تعمل إيه مع التحدي ده؟ أنتم فاكرين إن حد في العالم هيمد إيده عشان يدفع 300 مليار؟، دول بيتخانقوا على 10 مليار".

وتابع: "الصراع اللي في العالم على النفوذ والأموال، حد هيديك 300 مليار عشان تصلح بلدك، مش أنت اللي كسرتها، مش أنت اللي خربتها، أنا أصلح لك، أنا أبني لبلدي ولشبابي، أنتم اللي عملتم في بلادكم كده، وأنتم اللي بتخربوا بلادكم".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، أمس، بجلسة افتتاحية بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يُستكمل باقي الجلسات حتى الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.