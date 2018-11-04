ضبط 4 متهمين جدد في واقعة السطو المسلح على سيارة أدوية

04 نوفمبر 2018 - 06:12 م

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على 4 متهمين جدد في واقعة السطو المسلح على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى شركات الأدوية الشهيرة بمنطقة الهرم، وسرقة نحو 2 مليون جنيه منها.

وقال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إن ضباط مباحث فرقة الهرم بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح، والمقدم محمد علي، وكيل فرقة الهرم، ألقوا القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة "حاتم" الذي أحضر عناصر التشكيل المنفذ للحادث بالاتفاق مع العقل المدبر "عصام"، مشرف السيارات بالشركة.

وأوضح المصدر "حسب ما نشر في موقع مصراوي "أن المتهم "حاتم" أرشد عن 3 آخرين شاركوا في الواقعة، لافتا بان مأموريات قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد هاني عجلان، تمكنوا من ضبطهم وإعادة المبلغ المستولى عليه.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغ من "ناصر ع.ا"، 47 سنة، سائق بشركة أدوية، و"أمجد ن.ع"، 25 سنة، موظف حسابات بذات الشركة، أنهما عقب استلامهما 2 مليون وخمسة آلاف جنيه من الشركة محل عملهما، وحال سيرهما بالسيارة (تابعة للشركة) اعترض طريقهما (توك توك) يستقله 4 ملثمين بحوزة أحدهم سلاح ناري.

وقال مقدما البلاغ أن الشخص الذي كان يحمل السلاح قام برش رزاز (رادع) على وجه قائد السيارة، وقام آخر بكسر زجاج باب السيارة الجرار بشاكوش، واستولى على حقيبة بداخلها المبلغ المالي، وأتلف ثالث إطارات السيارة بسلاح أبيض لعدم ملاحقتهم، وفروا هاربين.

وتوصلت جهود البحث للعميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد علي، وكيل فرقة الهرم، إلى أن مرتكبي الحادث هم: "عصام ع.ا" 31 سنة، مشرف السيارات والسائقين بالشركة، وشقيقه "محمود" 28 سنة، فني دعاية وإعلان، و"حاتم م.ا" 34 سنة عاطل سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه بالاشتراك مع "ياسر ح.ا" 21 سنة، و"عماد ح.ج" 42 سنة، السابق اتهامه في 3 قضايا، و"أحمد مراجيح" 26 سنة، السابق اتهامه في قضيتي (سلاح بدون ترخيص- مخدرات) و"محمد كفتة" 22 سنة، و"ماجد" 26 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت مأموريات قادها المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونوه الرائد هاني عجلان والنقيبان مصطفى لاشين ومحمد سعودي من ضبط6 منهم، وبحوزتهم مبلغ مليون جنيه، وبحوزة السادس (مطواه).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه استغل طبيعة عمله بالشركة وعلمه بتحركات ومواعيد نقل وتوريد المبالغ المالية، ونظراً لمروره بضائقة مالية أخبر الثاني والثالث بموعد نقل المبالغ المالية على أن يقوم الثاني بالتواصل مع باقي أفراد التشكيل لإبعاد الشبهات عن الأول.

وقام الثالث بتجميع باقي المتهمين، حيث انتظر الثامن أمام الشركة، وفور تحرك السيارة أخبر باقي المتهمين، فاستقل الثالث والرابع والخامس والسادس (توك توك) قيادة السابع، واستوقفوا السيارة، وهددوا مستقليها وقام الرابع برش (رزاز رادع) على وجه قائد السيارة، وكان في انتظارهم الثاني بالسيارة خاصته واصطحبهم، وفروا هاربين.

واقتسم المتهمون المبالغ المالية فيما بينهم وأن باقي المبالغ والسلاح الناري المستخدم في الواقعة بحوزة المتهمين الهاربين، وأرشدوا عن السيارة والتوك توك المستخدمين في الحادث، وتبين أن السيارة ملك الثاني ووضع ملصقات على رقم السيارة لتغيير معالمها.