زوجة مدافع الزمالك تفتح النار على جهاز المنتخب

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محمود علاء

فتحت زوجة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، النار على جهاز المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي أجيري، بسبب عدم اختيار هداف الدوري إلى معسكر المنتخب القادم.

وكتبت زوجة «علاء» عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «بعيد عن حزني من عدم انضمامك للمنتخب والظلم اللي كل الناس شايفاه إثبت ومتتهزش ومتتاثرش».

وأضافت: «أنت بطل وهتفضل طول عمرك بطل في نظري ونظر جمهورك اللي بيساندك.. اثبت واستمر في نجاحك وعلى سقف طموحك لقب هداف الدوري بيناديك».

وتابعت: «منتخب الزمالك أعظم منتخب في الوجود واللي يسألك جنسيتك ايه قوله زمالكاوي وافتخر.. وحسبي الله ونعم الوكيل».

وينطلق معسكر المنتخب يوم 12 من نوفمبر الجاري بمدينة برج العرب حتى موعد مباراة تونس المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب الساعة السادسة مساء.

 


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