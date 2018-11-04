دولة تمنح قطعة أرض هدية لإنجاب الطفل الثالث

04 نوفمبر 2018 - 06:16 م

في اتجاه معاكس للعديد من الدول التي تحث مواطنيها على التقليل من الإنجاب، فإن إحدى الحكومات الأوروبية تخطط لمكافأة الآباء الذين لديهم طفل ثالث، من خلال منحهم قطعة أرض.

واقترحت الخطة رابطة أقصى اليمين في إيطاليا، وضمنتها في مشروع الموازنة للعام المقبل 2019، وتقوم فكرتها على تسليم الدولة قطع أرض زراعية لمدة 20 عاما إلى الآباء، الذين ينجبون طفلا ثالثا بين عامي 2019 و2021، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال وزير الزراعة الإيطالي جيان ماركو سينتينايو: "يقال إن الإيطاليين لديهم عدد قليل من الأطفال، ولابد من وسيلة ما لتغيير تلك الفكرة".

وأوضح أنه في هذا الإطار، تشجع الوزارة المناطق الريفية تحديدا على الإنجاب، لأنهم مازال لديهم الكثير من الأطفال، مقارنة بالمناطق الحضرية.

ووفقا لـ "كولديريتي"، وهي رابطة الشركات الزراعية الإيطالية، فإن الدولة تمتلك 1.2 مليون فدان من الأراضي الزراعية تبلغ قيمتها حوالي 9 مليار جنيه إسترليني.

ويذكر أن إيطاليا لديها أدنى معدل ولادة في قارة أوروبا، إذ أنه في العام الماضي، سجلت إيطاليا عدد مواليد 464 ألف، وهو رقم منخفض، مما ترك البلاد مع عدد كبير من السكان الأكبر عمرا، وقنبلة زمنية ديموجرافية.

وبالنسب للأجانب الذين يرغبون في الاستفادة من العرض فيشترط أن يكونوا مقيمين في إيطاليا لمدة 10 سنوات على الأقل.