ضبط سائق صدم طفلا أمام مدرسة بالهرم

04 نوفمبر 2018 - 06:17 م

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على سائق سيارة اصطدم بطفل أمام مدرسة بمنطقة الهرم.

تلقى العقيد عادل أبو سريع، مأمور قسم الهرم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإصابة طفل صدمته سيارة بشارع اللبيني.

وكشفت التحريات الأولية للرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين، معاونا مباحث الهرم، أن سائق سيارة سوزوكي فان صدم طفلا بمحيط إحدى المدارس، ثم لاذ بالهرب.

وأوضحت جهود البحث بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أن السائق حاول الهرب من خلال الشوارع الضيقة المحيطة بالمدرسة، إلا أن قوات الأمن طاردته وتمكنت من ضبطه.

تم نقل الطفل إلى المستشفى للعلاج، واصطحاب السائق إلى ديوان قسم شرطة الهرم لسماع أقواله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.