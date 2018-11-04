» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بمسابقة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: جنش - عماد السيد
خط الدفاع: محمود علاء - الونش - حازم إمام - النقاز – فتوح
خط الوسط: طارق حامد - ساسي - محمود عبد العزيز - محمد إبراهيم - إبراهيم حسن - كهربا - محمد عنتر - أيمن حفني - عبد الله جمعه - أوباما
خط الهجوم: كاسونجو - عمر السعيد - حميد أحداد
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