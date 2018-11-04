» تفاصيل ليلة النار بكرداسة

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فتح عاطل النار على مقهى بمنطقة كرداسة، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر حالته خطيرة.

البداية بلاغ تلقاه مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة قسم شرطة كرداسة.

انتقلت قوة بقيادة العميد خالد كامل، مأمور قسم شرطة كرداسة، والرائد إسلام سمير، رئيس المباحث، إلى محل البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط مكان البلاغ.

وكشفت تحريات المقدم محمد أبوزيد، وكيل فرقة شمال أكتوبر، أن مشادة كلامية حادة وقعت بين نجل مالك مقهى وميكانيكي دراجات نارية "لديه معلومات جنائية" بسبب خلافات مالية، إذ توجه الأخير للمقهى مطالبا إياه برد مبلغ مالي إلا أن الأمر تطور إلى مشاجرة، تدخل الحضور للفصل بينهم.

جهود البحث والتحري رجال المباحث تحت إشراف العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن الميكانيكي أحضر اثنان من أصدقائه، واستقلوا دراجة نارية قيادة أحدهم، وفتح آخر النار من بندقية آلي على المقهى، مما أسفر عن مقتل نجل مالك المقهى إثر تلقيه طلقة بالرقبة، وإصابة عامل تواجد بالصدفة بطلق ناري بالبطن، حالته خطرة.

وأوضحت المعاينة أن المتهم الرئيسي أطلق عشوائيا نحو 30 عيارا ناريا "خزينة كاملة" أمطر بها مرتادي المقهى، ولاذ بالفرار صحبة الميكانيكي وصديقه الثالث الذي تولى مسؤولية قيادة الدراجة النارية.

وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، ومعاونه النقيب محمد ماهر من ضبط الميكانيكي الذي أقر بصحة التحريات، معللا السبب:" كان عاوز يأكل حقي"، فيما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم بإطلاق النار والسلاح المستخدم.


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