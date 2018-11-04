«أردوغان»: لن نسمح لأحد بالتنقيب عن الغاز في شمال قبرص

04 نوفمبر 2018 - 06:31 م

قال الرئيس التركي طيب أردوغان إن تركيا لن تسمح باستغلال احتياطيات الغاز في المياه التركية وفي شمال قبرص بشرق البحر المتوسط.

ويعتقد أن منطقة شرق البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي وأدت المحاولات الرامية للاستفادة من الموارد هناك إلى إحياء التوترات بين تركيا واليونان، وثمة معاهدة للدفاع المشترك بين اليونان وحكومة قبرص اليونانية المعترف بها دوليا.

وتتداخل مطالب تركيا وقبرص بشأن المنطقة الاقتصادية البحرية وكلاهما يخطط لتنفيذ عمليات استكشاف للنفط والغاز هذا العام، وتقيم أنقرة علاقات دبلوماسية فقط مع دولة قبرصية تركية انفصالية في شمال الجزيرة غير معترف بها من قبل الدول الأخرى.

وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم تسليم سفينة بحرية وغواصة إن الدول التي تعتقد أنها تستطيع العمل في شرق البحر المتوسط أو بحر إيجة دون موافقة أنقرة خاطئة.

وأضاف "لن نقبل محاولات استخراج الموارد الطبيعة في بلادنا، قبرص أو في شرق البحر المتوسط".

وشكت تركيا الشهر الماضي من أن فرقاطة يونانية ضايقت سفينة استكشاف تركية غربي قبرص، ونفت اليونان الاتهام كما اتهمت قبرص تركيا بإثارة التوتر.