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سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري الكيلو 52

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سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري الكيلو 52
سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري الكيلو 52

محمود أبوسعد

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سقطت سيارة نقل ثقيلة من أعلى كوبري الكيلو 52 طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد سقوط سيارة نقل ثقيلة تابعة لشركة للصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان من أعلى كوبري الكيلو 52 طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، دائرة قسم شرطة أول العاشر ما أسفر عن إصابة السائق ويدعى أحمد عويس (40 عامًا).

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بالإضافة لقوة من الشرطة لمباشرة الواقعة، وجرى نقل السائق إلى مستشفى الغندور لتلقي الإسعافات اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.





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