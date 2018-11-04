«السيسي» يحذر من الإقدام على «انتحار قومي»

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السيسي

تحذير

انتحار قومي

إفدام

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من ارتكاب "انتحار قومي" عبر تنفيذ تغييرات غير مدروسة في البلاد، معتبرا أن الفراغ الذي يمكن أن يأتي بعد ذلك قد يفتح أبواب الجحيم على مصر.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال فعاليات جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات: آليات بناء المجتمعات والدول"، في إطار منتدى شباب العالم: "مش هتكلم عن التكلفة المالية، لكن عاوز أقول يا ترى الطفل اللي قعد في معسكر لاجئين هتطلع شخصيته عاملة إيه؟".

وتابع الرئيس: "التحرك غير المدروس مش مؤامرة، في تغيير واقعنا من خلال هذا التحرك، وإحنا بنعمل التحرك بنفتح أبواب الجحيم على بلادنا، لأننا كنا بلد من البلاد المرشحة أنها تبقى كده".

وأشار السيسي، إلى أن الشعوب التي تسعى إلى التغيير لا تدرك الفراغ الذى سينتج عن ذلك ويعج بالأشرار، موضحا: "الحكاية أنهم أرادوا التغيير بس ماكنوش يعرفوا إنه لما بيغيروا بيعملوا فراغ ضخم وكبير.. هذا الفراغ ده لا يملأ إلا بالأشرار حتى لو كان الحكام اللي قبل كدا مش جيدين ..أيوه.. محدش هيقول لكم الكلام ده خالص.. أوعوا من الشعارات والكلام المعسول الذي يفضي بكم إلى الضياع".


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