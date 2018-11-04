علاء مبارك يثير الجدل بالكشف عن «أكذوبة القرن»

04 نوفمبر 2018 - 07:02 م

أثار علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، موجة من الجدل بين متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد أن طرح سؤالًا عن «أكذوبة القرن»، وأجاب عنها في عدة تغريدات تالية.

وقال «علاء» عبر حسابه: "يا ترى ما هي أكذوبة القرن؟ وتابع: «تلعب الصحافة والإعلام دوراً مهماً في تشكيل وتوجيه الرأي العام و نشر الحقائق للجماهير ، وللأسف وعلي مدار السنوات السابقة افتقد البعض وخاصة في الصحافة والإعلام المصري إلى الكثير من هذه القيم والمبادئ واعتمدوا علي نشر كم هائل من المعلومات والقصص المفبركة لتضليل الرأي العام".

وأضاف نجل مبارك: «لقد تحمل القرن الكثير، نادي القرن وله كل الاحترام والتقدير ومحاكمة القرن وصفقة القرن وأُضيف أكذوبة القرن! وتستحق أكذوبة أموال مبارك المنهوبة لقب أكذوبة القرن بلا منافس، والحقيقة أن الذي تم نهبه اكبر واخطر بكثير من أكذوبة أموال مبارك المنهوبة وهو نهب وسرقة عقول الناس».

واستطرد: «بدأ هذا النهب في 2011 في الجارديان عن ثروة قيمتها 70 مليار دولار ، ثم جون كيري عضو مجلس الشيوخ الذي أعلن بتجميد 31،5 مليار لمبارك في أمريكا ثم أهيكل عن ثروة تتراوح بين 11/9مليار.. إلخ، ثم ظهرت مستندات مزورة لبنك باركليز عن ثروة منهوبة لمبارك قيمتها 620 مليار دولار! والغريب أن كل من أطلقوا هذه المليارات هم أنفسهم من كذبوها وأنكروها فيما بعد ولكن بعد أن حققت الهدف المنشود.

ومن أغرب الأكاذيب أيضاً ما تم ادعاؤه وتداوله في مجلة مصرية مشهورة أن نائبة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قالت في حديث لهذه المجلة إن نظام مبارك نهب 5 تريليونات دولار!! وهو الخبر الذي نفاه مكتبها وسفير الاتحاد الأوربي ورغم ذلك لم يُنشر هذا النفي واستمر تداول الخبر على أنه حقيقة».

وأشار إلى أن :« من الصعب تصديق أن كل هذه الفبركة والأكاذيب ومليارات الدولارات أخطاء غير مقصودة! وبالتأكيد لم يكن توقيت إطلاقها صدفة أيضاً! يا ترى من المسؤول وما الهدف ومن المستفيد من إطلاق وتكرار هذه الأكاذيب والمصطلحات ! أسئلة تبحث عن إجابات !».

واختتم ساخرًا من تقرير إذاعي نشره يتحدث عن ما وصف بالأموال التي نهبها مبارك: «أكذوبة القرن! العجيب أن الذي أذاع الأكذوبة في الميدان لم يكن أميناً في نقل الأكذوبة ??فأضاف من عنده 4 مليارات دولار فأصبحت الأكذوبة بعد التعديل الميداني 74 مليار دولار!! ثم نفاجأ بعضو مجلس الشيوخ الأمريكي كيري يعلن بثقة عن تجميد 31.5 مليار دولار لمبارك في مزاد نهب العقول!».

1) تلعب الصحافة والاعلام دوراً مهماً في تشكيل وتوجيه الرأي العام و نشرالحقائق للجماهير ، وللأسف وعلي مدار السنوات السابقة افتقد البعض وخاصة في الصحافة والاعلام المصري الي الكثير من هذة القيم والمباديء واعتمدوا علي نشر كم هائل من المعلومات والقصص المفبركة لتضليل الرأي العام — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 4 نوفمبر 2018