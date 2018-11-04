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«شطة»: «أزارو» مهدد بالإيقاف.. ومباراة «رادس» صعبة

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الترجى

شطة

تحدث عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن صعوبة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستجمع بين الأهلي والترجي على الملعب الأولمبي في رادس، مشيرًا إلى أن أسبقية تسجيل الأهداف بين الفريقين ستحسم من سيكون موقفه أقرب لمنصة التتويج.

وتابع شطة في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت: "تجربة تطبيق تقنية الفيديو رائدة ويجب الاستمرار بالعمل بها واعتقد أن الصعوبات التي واجهت التجربة في مباراة برج العرب كان سببها النقل التليفزيوني، وأمور تخص البث بجانب صعوبة اتخاذ قرار في حالات ضربات الجزاء التي احتسبت للأهلي لأنها جدلية".

وأكمل شطة: "الكاف لن يلجأ للاستعانة بحكم من خارج إفريقيا لإدارة مباراة تونس وسيرفض أي طلب يقدم من الطرفين الأهلي والترجي".

وأتم: "أزارو معرض للإيقاف من قبل لجنة الانضباط بواقع لائحتين الأولى هي التحايل على الحكم و الثانية هي السلوك غير الرياضي لكن يجب إثبات صحة اللقطة أولا وأيضا قد لا تطبق العقوبات لضيق الوقت قبل مباراة النهائي في رادس".

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