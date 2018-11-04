الجعارة: «مفيش إصلاح ديني في وجود حصانة لشيخ الأزهر»

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تجديد

سحر الجعارة

قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة إن مصر لن تعلن الحداد على شهداء العمليات الإرهابية ولكنها تعلن التحدي للمواجهة والصمود.

وأضافت "الجعارة"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن استهداف الأبرياء هو محاولة للتشويش على منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن المصريين جميعًا في قارب واحد ويجب على الجميع التكاتف لإصلاح ونجاح المنتدى. 

وتطرقت "الجعارة"، للحديث عن تجديد الخطاب الديني، قائلة إنه لن يكون هناك إصلاح ديني طالما هناك حصانة لشيخ الأزهر، مضيفة أن مصر أمام ظاهرة إرهاب تستهدف الوطن، ويجب أن يكون هناك قانون يعطي صلاحيات للرئيس مثل قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية في حالات معينة.

وأشارت "الجعارة" إلى أن مصر تخوض 3 حروب؛ أولها حرب التنمية، والحرب على الإرهاب والحرب على الفساد.


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