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وسيم السيسي: استقلت بسبب وصف الدولة بالديمقراطية

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استقالة

لجنة الخمسين

وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إنه تقدم باستقالته من لجنة الخميسن لوضع الدستور بسبب وصف الدولة في نصوصه بـ"الديمقراطية".

وأوضح "السيسي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أنه عند صياغة وصف الدولة كان هناك 10 أصوات لصالح وصفها بالدولة المدنية، و4 أصوات عارضت ذلك.

وتابع: "ما تم الاتفاق عليه هو أن أحسن تعريف للدولة المدنية هي وصفها بأنها ليست عسكرية ولا دينية، لكن عندما صيغ النص وصف مصر بأنها دولة ديمقراطية فقدمت استقالتي".

وأشار "السيسي" إلى أن كلمة "فرعون" التي يرددها المصريون خاطئة، ويجب تسميتها "القدماء المصريين". 


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