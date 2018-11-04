» «عبد العال» لإعلامي: «هعلمك الأدب»

04 نوفمبر 2018 - 09:15 م

دخل رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، في رهان جديد بشأن مستقبل المنتخب الوطني من الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج «المحترف»: «أراهن على خروج منتخب مصر من الدور الأول من البطولة الأفريقية، ولست متفائلاً بالجهاز الفني الحالي في ظل اختياراته الحالية».

ورد سعيد علي مقدم البرنامج: «منتخب مصر سيتأهل إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية وأراهنك يا كابتن رضا».

ومزح عبد العال معه قائلا: «هعلمك الأدب زي إبراهيم فايق».