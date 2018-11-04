» «عبد العال» لإعلامي: «هعلمك الأدب»

أمير سعد
دخل رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، في رهان جديد بشأن مستقبل المنتخب الوطني من الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج «المحترف»: «أراهن على خروج منتخب مصر من الدور الأول من البطولة الأفريقية، ولست متفائلاً بالجهاز الفني الحالي في ظل اختياراته الحالية».
ورد سعيد علي مقدم البرنامج: «منتخب مصر سيتأهل إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية وأراهنك يا كابتن رضا».
ومزح عبد العال معه قائلا: «هعلمك الأدب زي إبراهيم فايق».
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