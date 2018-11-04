«القصبي»: ننسق مع مؤسسات الدولة لتحديد أولويات التشريع

04 نوفمبر 2018 - 09:18 م

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الأجندة التشريعية في مجلس النواب مليئة بمشروعات القوانين، والأغلبية البرلمانية تنتهج نهجًا جديدًا تكامليًا يهدف لمصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح "القصبي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أنه لم يعد جائزًا أن يعطي زعيم الأغلبية أولوية لقانون بعينه، ولكن يجري التنسيق مع مؤسسات الدولة لمراجعة أوليات القوانين.

وتابع: "لن يستطيع أحد أن يجبرنا على إدخال تشريع لسنا موافقين عليه، فكل ما يحقق مصلحة المواطن والوطن، نحن معه وله الأولوية في الأجندة التشريعية".

وفي سياق آخر قال "القصبي"، معلقًا على الهجوم الإرهابي على الأقباط في محافظة المنيا، إن الطائفية أطاحت بدول ودمرت شعوب، ولابد من استعادة الفكر الوسطي والهوية المصرية.