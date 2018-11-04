برلماني: الأمن ثأر لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة

04 نوفمبر 2018 - 09:21 م

أشاد عمر وطني، عضو مجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، وقيامها بالثأر لشهداء حادث المنيا الغادر، وذلك من خلال مقتل 19 إرهابيًا من منفذي الحادث، قائلًا: «الأجهزة الأمنية ثأرت لدماء الشهداء قبل مرور 48 ساعة».

وأضاف وطني، في تصريحات صحفية، أن مصر في حالة حرب مع قوى إرهابية مدعومة من الخارج، يتم توجيهها لضرب الوحدة الوطنية والمساس بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ورجال جهاز الشرطة البواسل يعملون ليلًا ونهارًا من أجل تصفية البؤر الإرهابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتابع النائب: «إنه من خلال العمليات التي نفذتها والمداهمات في عمليات سيناء 2018، وما سبقها وما تلاها من عمليات سببت خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين، حيث شاهدنا من خلال البيانات حجم الأسلحة والمفرقعات والمعدات والإمكانيات التي رصدتها القوات لدى الجماعات، والتي كانت موجهة للشعب المصري والممتلكات المصرية».