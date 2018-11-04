إعلامي: طريق الإصلاح يبدأ بإلغاء "خانة الديانة"

04 نوفمبر 2018 - 09:22 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الخطاب الديني في منتدى شباب العالم، هو أخطر وأهم ما قيل في هذا الشأن على مدار قرون مضت.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي أكد على "حرية الاعتقاد الديني، وأن المدن الجديدة تشهد على اهتمام مصر ببناء الكنائس مثل المساجد، وعدم معقولية أن تعيش دولتنا بأحكام دينية وضعت منذ قرون مضت".

وذكر "الديهي"، أن منتدى شباب العالم ليس مكانًا لالتقاط الصور السيلفي وتبادل الثقافات فقط، ولكن يسعى لبناء الشخصية المصرية من جديد والبحث عما خفي داخلها وإزالة الغبار عما علق بها طول الفترة الماضية.

وطالب "الديهي"، مؤسستي الأزهر والكنيسة بالتقاط رسالة الرئيس السيسي، متابعًا: "اللي مش فاهم إن تجديد الخطاب ضرورة لبقاء الدولة المصرية عليه أن يرحل".

وقال "الديهي"، إننا ننشد دولة مدنية حديثة لا تفرقة فيها بين مسلم ومسيحي أو لا ديني، متابعًا: "حتميًا لابد من إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية في الدولة المصرية، فمن هنا تبدأ خط الإصلاح".



