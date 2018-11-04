» «الديهي» متعجبًا من تعزية الإخوان للأقباط: «بلاش متاجرة»

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نشات الديهى

أبدى الإعلامي نشأت الديهي، اندهاشه من مواساة الإخوان لشهداء الهجوم الإرهابي على الأقباط في محافظة المنيا.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، إن حديث قنوات الإخوان عن تعزية المسيحيين شيء يدعو للاستغراب، متابعًا: "بلاش متاجرة والعبوا غيرها، انتوا تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته".  

وأضاف "الديهي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين بمنتدى شباب العالم "تؤلمهم الحادثة، وحديث السيسي عن تجديد الخطاب الديني صفعة على وجه مرتزقة الدين".

ووجه "الديهي"، الشكر للشرطة المصرية وأجهزة الأمن على الثأر لشهداء الهجوم الإرهابي في المنيا.


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