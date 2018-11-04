الأردن يتلقى طلبا رسميا من إسرائيل للتفاوض حول الباقورة والغمر

04 نوفمبر 2018 - 09:33 م

أعلن الأردن، مساء الأحد، تلقيه طلبا إسرائيليا رسميا للتفاوض بشأن منطقتي الباقورة والغمر، التي أعلنت عمان، في الـ21 من الشهر الماضي، عدم تمديد تأجيرهما لتل أبيب.

وقال متحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، "الأردن تلقى طلبا رسميا من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة الذي أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني قرار المملكة إنهاء العمل بهما مع نهاية مدتهما القانونية بحلول أكتوبر من العام المقبل".

وأضافت أن "الأردن مارس حقه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام (وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994) بقراره إنهاء العمل بالملحقين وسينفذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل".

وينص الملحقان "1/ب" و"1/ج" من اتفاقية السلام على سريانهما لمدة 25 سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع تجديدهما تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بهما قبل سنة من تاريخ التجديد في 2019.

وشهد الأردن وقفات احتجاجية وتحركات نيابية رافضة لتجديد عقد تأجير "الباقورة" و"الغمر" لإسرائيل.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن بعد ساعات من قرار الأردن إلغاء تمديد ملحقي منطقتي "الغمر" و"الباقورة" الأردنيتين، أن تل أبيب ستبحث مع عمان إمكانية تجديد عقد تأجير المنطقتين.

و"الباقورة" منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالى 6 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

أما "الغمر" فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها حوالى 4 آلاف دونم.